The Elder Scrolls Online apresenta novo evento Seasons of the Worm Cult Além disso, o 2025 Content Pass foi anunciado O post The Elder Scrolls Online apresenta novo evento Seasons of the Worm Cult apareceu... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h26 ) twitter

The Elder Scrolls Online

A ZeniMax Online Studios revelou há pouco as novidades que chegarão ao jogo The Elder Scrolls Online, incluindo um novo evento intitulado Seasons of the Worm Cult, que levará os jogadores para a ilha de Solstice, uma nova zona, e fornecerá a tão esperada sequência para o enredo do jogo base.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

