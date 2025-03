The First Berserker: Khazan está disponível em acesso antecipado Jogadores que adquiriram a Edição Deluxe já podem aproveitar o game O post The First Berserker: Khazan está disponível em acesso antecipado... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The First Berserker: Khazan

A NEXON e a Neople anunciaram há pouco a chegada do RPG de ação The First Berserker: Khazan, já disponível em acesso antecipado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre este emocionante lançamento!

Leia Mais em O Vício - Games:

Indiana Jones e o Grande Círculo ganha data de lançamento no PlayStation 5

Fatal Fury: City of the Wolves anuncia colaboração com 11 DJs de renome internacional

Review | The First Berserker: Khazan