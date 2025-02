The First Descendant sofre queda de 96% de jogadores na Steam Falta de atualizações no game teria gerado desinteresse entre jogadores O post The First Descendant sofre queda de 96% de jogadores...

O Vício|Do R7 21/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share