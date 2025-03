Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Bam Margera pode retornar ao jogo graças a Tony Hawk Skatista enfrentou vários problemas pessoais e legais nos últimos anos O post Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Bam Margera pode retornar... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 17h25 ) twitter

Segundo informações do podcast The Nine Club, Bam Margera pode retornar em Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. O co-apresentador do podcast, Roger Bagley, afirmou que a Activision não queria incluir Margera no jogo devido a seus problemas pessoais e legais, mas Tony Hawk interveio pessoalmente para que o skatista fosse incluído.

Para mais detalhes sobre essa possível inclusão e o que isso significa para os fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

