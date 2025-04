Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 é anunciado para Nintendo Switch 2 Lançamento será no segundo semestre de 2025 O post Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 é anunciado para Nintendo Switch 2 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h26 ) twitter

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 foi anunciado para o Nintendo Switch 2, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. O jogo contará com uma nova fase inspirada no universo de Bob Esponja, chamada Skater Island, onde os jogadores poderão desbravar rampas em um cenário submarino.

