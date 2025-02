Trilha sonora de Mario Kart chega ao Nintendo Music Ao todo, foram adicionadas 37 faixas do jogo, totalizando 33 minutos. O post Trilha sonora de Mario Kart chega ao Nintendo Music apareceu... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h46 ) twitter

A Nintendo anunciou que a trilha sonora do jogo Super Mario Kart, lançado originalmente para SNES, chegou no app de streaming de músicas da empresa, o Nintendo Music. Ao todo, foram adicionadas 37 faixas do jogo, totalizando 33 minutos.

