Ubisoft apresenta 20 minutos de Assassin's Creed Shadows Destacando uma missão de infiltração!

Missão de Assassin's Creed

Com destaque para uma missão de infiltração no Castelo de Nijō, a Ubisoft acaba de disponibilizar vinte minutos inéditos do aguardado Assassin's Creed Shadows.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

