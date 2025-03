Ubisoft lança correções em Assassin’s Creed Shadows após críticas do Primeiro-ministro do Japão Correções em resposta a polêmica envolvendo a destruição de um santuário no jogo O post Ubisoft lança correções em Assassin’s Creed... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h47 ) twitter

Edição de Assassin's Creed

A Ubisoft anunciou um novo patch de correções de Assassin's Creed Shadows, após críticas ao jogo feitas pelo Primeiro-ministro do Japão.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre as mudanças e o impacto delas no jogo!

