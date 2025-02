Ubisoft se diz apaixonada pelo Nintendo Switch A Nintendo finalmente revelou o seu novo dispositivo, o Nintendo Switch 2 e, agora, todos estão falando sobre ele O post Ubisoft se... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 10h07 ) twitter

Ubisoft e Tencent

A Nintendo finalmente revelou o seu novo dispositivo, o Nintendo Switch 2 e, agora, todos estão falando sobre ele. E isso também inclui as empresas de games, sendo o caso da Ubisoft. Usando a sua conta oficial no X, a empresa se disse apaixonada pelo Nintendo Switch 2, publicando uma imagem do console:

