Valor final do Nintendo Switch 2 pode ter aumento considerável após tarifas nos EUA Console foi anunciado no país com um preço de US$ 449.99

Nintendo Switch 2 2 valor final

Apesar do Nintendo Switch 2 ter sido anunciado por US$ 449.99 nos EUA, este pode não ser o valor final do console no país, em decorrências às tarifas do atual governo.

Para mais detalhes sobre o impacto das tarifas no preço do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

