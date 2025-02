Valve pode lançar novo console com RDNA 4 De acordo com o Wccftech, a Valve está desenvolvendo um novo dispositivo com codinome Fremont. O post Valve pode lançar novo console... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h47 ) twitter

Steam Logo

De acordo com o Wccftech, a Valve está desenvolvendo um novo dispositivo com codinome Fremont. É dito que a empresa está trabalhando em drivers para as placas AMD Radeon RX 9070, baseadas na arquitetura RDNA 4.

