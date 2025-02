Vazamento revela suposta lista de próximos personagens em Marvel Rivals Fãs já estão ansiosos pela próxima expansão do elenco de heróis e vilões do game O post Vazamento revela suposta lista de próximos... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançamento do Marvel Rivals

Marvel Rivals chegou com um elenco de 33 heróis e vilões icônicos do Universo Marvel, e a adição do Quarteto Fantástico na primeira temporada já anima os fãs. No entanto, a comunidade está ansiosa para saber quais outros personagens podem se juntar à batalha. Graças a vazamentos e datamining, temos uma ideia de quem pode aparecer no futuro.

Para saber mais sobre os personagens que podem chegar ao jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Diablo IV | Elon Musk admite que contratou alguém para jogar por ele

Balatro ultrapassa 5 milhões de unidades vendidas

Xbox revela novo controle Pulse Cipher