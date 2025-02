Vendas de PS5 sobem na China após aumento de preço de componentes para PC As vendas de PlayStation 5 ganharam um forte aumento na China após o lanaçamento de Black Myth Wukong, mas este não é o único motivo... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h07 ) twitter

Black Myth na Steam

De acordo com o site Eurogamer, as vendas de PlayStation 5 ganharam um forte aumento na China após o lançamento de Black Myth Wukong, mas este não é o único motivo. Acontece que o console da Sony acabou se tornando uma alternativa mais acessível para quem não consegue comprar as placas mais recentes da NVIDA, necessárias para rodar games com mais qualidade gráfica.

