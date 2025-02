Veterano da BioWare relata desgaste dos produtores em indústria dos jogos Abordando as críticas dos fãs O post Veterano da BioWare relata desgaste dos produtores em indústria dos jogos apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h26 ) twitter

Dorian de Dragon Age: The Veilguard

Mark Darrah, veterano da BioWare que trabalhou por mais de duas décadas no estúdio, falou em entrevista recente sobre o desgaste dos produtores na indústria dos jogos causado pelos ataques online de parte dos fãs.

Para saber mais sobre as preocupações de Darrah e o impacto do comportamento dos fãs na indústria, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

