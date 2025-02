Vouchers da Nintendo não poderão ser usados em games do Nintendo Switch 2 Um dos programas mais elogiados da Nintendo é o voucher que permite comprar 2 jogos da Nintendo eShop com desconto O post Vouchers... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h06 ) twitter

Super Mario Bros. Wonder 2 Nintendo Switch 2

Um dos programas mais elogiados da Nintendo é o voucher que permite comprar 2 jogos da Nintendo eShop com desconto. Entretanto, com o lançamento do Nintendo Switch 2 se aproximando, a empresa parece ter planos diferentes para quem estava guardando os vouchers para o próximo console.

Para saber mais sobre essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

