Warner Bros. detém a patente do Sistema Nemesis até 2036

O anúncio do fechamento da Monolith Productions deixou o mundo dos games apreensivo quanto ao destino do elogiado Sistema Nemesis. Por se tratar de um sistema patenteado, alguns acreditaram que teria sido enterrado junto com a empresa. No entanto, ele ainda poderá ser usado pela Warner Bros. Games no futuro.

