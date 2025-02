Xbox não encerrará suporte ao Series S, afirma Phil Spencer CEO da Microsoft Gaming nega possibilidade de encerrar o suporte ao Xbox Series S, para permitir lançamentos exclusivos para o Series... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h27 ) twitter

Xbox Series S

Phil Spencer, o CEO da Microsoft Gaming, afirmou em entrevista recente que a empresa não tem qualquer intenção de encerrar o suporte ao Xbox Series S, para permitir lançamentos exclusivos para o Series X.

Saiba mais sobre as declarações de Phil Spencer e o futuro do Xbox consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

