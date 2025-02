Xbox Series X pode ter sido descontinuado no Brasil, diz site Console não aparece em nenhuma das 17 lojas recomendadas do site oficial O post Xbox Series X pode ter sido descontinuado no Brasil... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h06 ) twitter

Xbox X Microsoft

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, a distribuição do Xbox Series X no Brasil pode ter sido descontinuada pela Microsoft.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

