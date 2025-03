Xbox vaza aba “Steam” em interface, indicando possível integração futura Será? O post Xbox vaza aba “Steam” em interface, indicando possível integração futura apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 20/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma postagem no blog oficial do Xbox revelou, inadvertidamente, um mock-up da interface do usuário do Xbox que incluía uma aba chamada "Steam". A Microsoft e o Xbox removeram a imagem, mas o ocorrido gerou especulações sobre a possibilidade de o Xbox permitir, no futuro, a execução de jogos da biblioteca Steam.

Para mais detalhes sobre essa possível integração, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

PlayStation anuncia lista de jogos Indies para PS5 em 2025

God of War: Ragnarök | Dark Odyssey Collection recebe trailer de lançamento

Ex-CEO da Sony tem um Nintendo PlayStation em casa