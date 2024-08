DLC Mark of Darkness para Prince of Persia: The Lost Crown sai em 17 de setembro A Ubisoft anunciou que o DLC Mask of Darkness para Prince of Persia: The Lost Crown será lançada em 17 de setembro, paralelamente à... Outer Space|Do R7 08/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h06 ) ‌



A Ubisoft anunciou que o DLC Mask of Darkness para Prince of Persia: The Lost Crown será lançada em 17 de setembro, paralelamente à Complete Edition, que inclui: o jogo base, a skin Immortals, o amuleto Prosperity bird, a skin Warrior Within, o guia digital de aventura, a DLC e duas novas skins para Sargon inspiradas em Prince of Persia: The Two Thrones.

A DLC Mask of Darkness adicionará um novo capítulo à aventura de Sargon, apresentando também um novo mundo interconectado e composto de novos biomas no Monte Qaf.

Em 17 de setembro, a Complete Edition estará disponível nas plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e no PC, por meio da Epic Games Store, da Ubisoft Store e, agora, da Steam. Um pacote de atualização completo será disponibilizado para jogadores veteranos e proprietários do jogo que desejarem obter a DLC, junto de quatro skins para Sargon, um amuleto e o guia digital de aventura. A DLC Mask of Darkness também estará disponível separadamente. Os assinantes do Ubisoft+ serão automaticamente atualizados para a Complete Edition.