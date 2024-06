Elden Ring: Shadow of The Erdtree vende 5 milhões na primeira semana A Bandai Namco e a FromSoftware anunciaram que Elden Ring: Shadow of The Erdtree já passou de cinco milhões de cópias vendidas, menos...

Outer Space|Do R7 27/06/2024 - 11h54 (Atualizado em 27/06/2024 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share