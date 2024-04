Microsoft está planejando lançar Starfield no PS5, diz site A Microsoft estaria planejando uma mudança para uma estratégia multiplataforma, que incluiria o lançamento de Starfield no PlayStation...

A Microsoft estaria planejando uma mudança para uma estratégia multiplataforma, que incluiria o lançamento de Starfield no PlayStation 5, de acordo com fontes do site Xbox Era, que goza de certa credibilidade por já ter antecipado algumas notícias corretamente.

Rumores sobre a estratégia multiplataforma do Xbox têm ganhado tração nas últimas semanas e diversas fontes mencionam lançamentos iminentes de Hi-Fi Rush e Sea of ​​Thieves em plataformas rivais, que incluem o Nintendo Switch, além do PS5.

As fontes do Xbox Era dizem que o lançamento de Starfield no PlayStation 5 aconteceria após a chegada da expansão “Shattered Space” para Xbox e PC, que está planejada para este ano.

“Também fomos informados de que a Microsoft fez investimentos adicionais em kits de desenvolvimento do PlayStation 5 para apoiar os esforços de desenvolvimento contínuos”, acrescenta o site.

O site também comenta que a guinada na estratégia de exclusividade do Xbox gerou um “debate interno acirrado” na equipe da Microsoft, mas a decisão teria sido por buscar os potenciais rendimentos do negócio multiplataforma, a despeito do enfraquecimento do Xbox como plataforma.

“A liderança sênior da Microsoft teria debatido os vários prós e contras de lançar mais software exclusivo em outro lugar e, internamente, nem todos estão necessariamente satisfeitos com a decisão, mas recuperar o dinheiro potencial ‘deixado na mesa’ por não liberar em outro lugar provavelmente venceu”, escreveu o site.

O lançamento de Hi-Fi Rush no PS5 e Switch seria a primeira iniciativa desta nova fase do Xbox, e aconteceria ainda no primeiro trimestre deste ano, diz o Xbox Era. O anúncio deste deve acontecer ainda em fevereiro.

