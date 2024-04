Obsidian promete melhorar combate de Avowed, após ouvir críticas dos fãs

Alto contraste

Após apresentar sua jogabilidade durante o Xbox Developer Direct de janeiro, Avowed não entusiasmou os fãs, que tiveram má impressão principalmente do combate, considerado muito estático. Esse defeito foi reconhecido pela diretora Carrie Patel no podcast Dropped Frames, e ela fez a promessa de melhorias até a versão final do RPG.

A diretora da Obsidian explicou que a jogabilidade mostrada foi tirada de uma build antiga e que a versão final deveria ser mais contundente.

“Vamos revelar cada vez mais elementos, mas lembre-se que o jogo ainda está em construção”, comentou Carrie Patel. “O que me tranquiliza é que os fãs têm criticado aquilo em que já estamos trabalhando, como os impactos dos ataques aos inimigos”.

Patel também deu mais detalhes sobre o jogo, que terá apenas duas raças jogáveis: humanos e elfos. Esta característica se deve ao universo já criado em Pillars of Eternity, outro RPG famoso do estúdio, que tem o Império Aedyr demograficamente dominado por elfos e humanos. “Em Pillars, podemos representar de forma mais simples os tamanhos das diferentes raças. Você tem os aumaua (humanoides semi-aquáticos), depois os elfos e os humanos que são de tamanho comparável, mas depois vêm os orlans e os anões, que são menores. Você tem que ajustar a altura do jogador, a posição relativa de suas armas, como ele poderá acertar e ser atingido. Não é impossível de administrar, mas tivemos que escolher nossas prioridades”, explicou a diretora de Avowed.

Também não haverá romance em Avowed e qualquer relação com os nossos companheiros permanecerá puramente platónica. A equipe, em vez disso, quis enfatizar a coerência narrativa, não tendo encontrado brechas para um romance entre os diferentes personagens principais, levando em conta suas respectivas histórias e motivações. Patel, porém, confirma que Avowed terá direito a diversos finais na pura tradição do estúdio.

Avowed tem lançamento previsto para o outono de 2024 no PC e Xbox Series X|S.

