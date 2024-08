PlayStation Plus dá Quidditch Champions, Little Nightmares II e mais em setembro A Sony anunciou os jogos mensais de setembro para membros PlayStation Plus. O maior destaque do mês é Little Nightmares 2, que será... Outer Space|Do R7 28/08/2024 - 13h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h41 ) ‌



A Sony anunciou os jogos mensais de setembro para membros PlayStation Plus. O maior destaque do mês é Little Nightmares 2, que será uma oportunidade para os assinantes do serviço de conhecerem a série de terror antes do lançamento do terceiro episódio no ano que vem.

Os três jogos de setembro para assinantes da PS Plus em todos os níveis são:

Quidditch Champions (PS4, PS5)

MLB The Show 24 (PS4, PS5)

Little Nightmares 2 (PS4, PS5)

Os jogos ficarão disponíveis a partir do dia 3 de setembro, próxima terça-feira. Até lá, os membros PlayStation Plus podem baixar Lego Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach e Ender Lilies: Quietus of the Knights.