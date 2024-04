Subnautica 2 será jogo como serviço, com coop e feito no Unreal Engine 5 Uma apresentação da editora coreana Krafton revelou alguns detalhes de Subnautica 2, a verdadeira sequência do jogo de exploração...

Alto contraste

A+

A-

Subnautica 2 será jogo como serviço, com coop e feito no Unreal Engine 5 Subnautica 2 será jogo como serviço, com coop e feito no Unreal Engine 5 (Outerspace)

Uma apresentação da editora coreana Krafton revelou alguns detalhes de Subnautica 2, a verdadeira sequência do jogo de exploração submarina lançado há dez anos e que já rendeu um spin-off, chamado Below Zero.

Subnautica 2 deverá seguir o controverso modelo de jogo como serviço (GAAS), ou seja, um jogo com atualizações contínuas e possivelmente subsidiado por compras de itens “in-game”. A Krafton menciona que este modelo deverá permitir um produto “com maior rejogabilidade”.

Além da mudança no modelo comercial, Subnautica 2 deve introduzir um modo multiplayer cooperativo para até quatro pessoas e gráficos feitos no Unreal Engine 5. Os jogadores conhecerão uma história que é uma continuação daquela apresentada no jogo original e poderão explorar um mar alienígena novo.

Subnautica teve uma meia sequência em 2021, chamada Below Zero, que adicionou mais elementos de história e um cenário novo. A sequência verdadeira, Subnautica 2, estava inicialmente prevista para 2025, mas a Krafton agora pretende lançá-la ainda em 2024.

O post Subnautica 2 será jogo como serviço, com coop e feito no Unreal Engine 5 apareceu primeiro em Outer Space.