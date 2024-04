Tencent estaria fazendo um Elden Ring para celulares

Alto contraste

A Tencent está supostamente fazendo uma versão para celulares de Elden Ring, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters.

Além da experiência com o desenvolvimento e mercado mobile, a empresa chinesa é uma das maiores acionistas da FromSoftware, com 16% de participação, portanto é uma parceira natural para a expansão da franquia aos celulares.

Segundo três fontes da Reuters, um protótipo de Elden Ring para celulares está em desenvolvimento há algum tempo e o jogo seria gratuito, subsidiado por compras no aplicativo, inspirado em Genshin Impact.

Elden Ring foi lançado para PC, PlayStation e Xbox em fevereiro de 2022 e se tornou o maior sucesso da FromSoftware até hoje, vendendo mais de 20 milhões de cópias. A primeira expansão do jogo, Shadow of the Erdtree, foi anunciada no ano passado, mas ainda não foi mostrada ao público e segue sem data de lançamento.

