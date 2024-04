Trailer mostra DLC cross-over de Lies of P com Wo Long: Fallen Dynasty Dois “soulslike” lançados no ano passado, Lies of P e Wo Long: Fallen Dynasty, estão se unindo para uma colaboração que colocará...

Trailer mostra DLC cross-over de Lies of P com Wo Long: Fallen Dynasty

Dois “soulslike” lançados no ano passado, Lies of P e Wo Long: Fallen Dynasty, estão se unindo para uma colaboração que colocará uma seleção de armas e equipamentos do jogo japonês no coreano. No total, três itens de Wo Long chegarão por meio de uma atualização gratuita para Lies of P, que será lançada em 14 de fevereiro nos consoles PS4, PS5, Xbox e PC.

Serão adicionadas duas peças de armadura, nomeadamente a Bandana e a Armadura do Honorável, bem como a arma Azure Dragon Glaive, usada por Guan Yu, um dos muitos chefes do jogo.

O anúncio desta colaboração coincide com o lançamento da Edição Completa de Wo Long: Fallen Dynasty, uma compilação que inclui o jogo base e as três expansões lançadas durante o ano passado: A Batalha de Zhongyuan, O Conquistador de Jiangdong e A Revolta em Jingxiang. Deve ser uma boa oportunidade de relembrar o grande sucesso comercial deste soulslike ambientado em terras chinesas, que vendeu mais de um milhão de exemplares na última contagem de abril de 2023.

