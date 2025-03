Adam Driver e Jessica Chastain vão estrelar nova série do Apple TV+ Produção é intitulada The Dealer O post Adam Driver e Jessica Chastain vão estrelar nova série do Apple TV+ apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Apple TV+ anunciou a produção de The Dealer, um drama estrelado por Jessica Chastain, vencedora do Oscar, e Adam Driver, indicado ao Oscar. A série, fruto de uma parceria com a Media Res, recebeu encomenda direta para a temporada completa, de acordo com o Deadline.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Séries para saber mais sobre essa nova produção!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Krysten Ritter está otimista em voltar como Jessica Jones no MCU

Harry Potter | John Lithgow aborda preparação para série e grande alvoroço após escalação

Demolidor: Renascido | Vídeo da produção da 2ª temporada indica destino trágico para aliado do herói