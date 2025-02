Agatha Desde Sempre é indicada ao prêmio Guild of Music Supervisors Award Música apresentada na série recebeu importante nomeação O post Agatha Desde Sempre é indicada ao prêmio Guild of Music Supervisors... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 15h47 ) twitter

Agatha Desde Sempre Avante

A música "The Ballad of the Witches' Road", de Agatha Desde Sempre, recebeu uma prestigiosa indicação. A canção foi selecionada para o prêmio de Melhor Canção Escrita e/ou Gravada para Televisão no Guild of Music Supervisors Awards de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades!

