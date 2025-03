Ambientação de Demolidor: Renascido é confirmada em linha do tempo MCU Série é o evento mais recente do MCU O post Ambientação de Demolidor: Renascido é confirmada em linha do tempo MCU apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h06 ) twitter

Uniforme do Demolidor

O Disney+ realizou uma nova atualização da linha do tempo do Universo Cinematográfico Marvel, mostrando onde a série Demolidor: Renascido se encaixa no esquema maior do MCU.

Para mais detalhes sobre essa nova fase do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

