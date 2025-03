Apple perde US$ 1 bilhão por ano com streaming, diz site Empresa teria reduzido o investimento em cerca de US$ 500 milhões a partir do ano passado O post Apple perde US$ 1 bilhão por ano com...

O Vício|Do R7 20/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share