Autor faz piada com George R.R. Martin em último livro de sua saga

George R.R. Martin

O premiado autor de fantasia e ficção científica, Larry Correia, fez piada com George R.R. Martin por seu ritmo lento ao escrever As Crônicas de Gelo & Fogo. Em seu sexto e último livro da série "Saga of the Forgotten Warrior", chamado Heart of the Mountain, ele faz uma dedicatória para George R.R. Martin:

