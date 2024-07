Bob Esponja: descubra o superpoder do personagem que se encaixa no espectro autista Bob Esponja se encaixa no espectro autista, segundo o ator que dá voz ao personagem. Essa característica é vista como um superpoder...

O Vício|Do R7 24/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌