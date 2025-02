Cabo do Medo | Série terá Patrick Wilson no elenco Filmagens começam em breve O post Cabo do Medo | Série terá Patrick Wilson no elenco apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 25/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com The Hollywood Reporter, Patrick Wilson (Invocação do Mal, Sobrenatural) se juntou ao elenco da série Cabo do Medo, atualmente em desenvolvimento na Apple TV+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Fundação | Apple TV+ define novo showrunner para a série

Demolidor: Renascido | Família de Kamar de los Reyes comparece ao tapete vermelho da série

The Walking Dead: Dead City | AMC revela data e cena de abertura da 2ª temporada