Charlie Cox expressa desejo de ver os Defensores em um filme dos Vingadores Será que pode acontecer? O post Charlie Cox expressa desejo de ver os Defensores em um filme dos Vingadores apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 23/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 17h06 )

Defensores da Marvel

Em entrevista ao Comic Book, Charlie Cox, o Demolidor, revelou seu desejo de ver os Defensores, incluindo seu próprio personagem, em um futuro filme dos Vingadores. A conversa, que também contou com a presença de Vincent D'Onofrio (Rei do Crime), girou em torno do futuro de seus personagens no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Não perca a chance de saber mais sobre os planos de Charlie Cox e os Defensores, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

