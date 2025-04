Círculo de Fogo | Série prelúdio será lançada no Prime Video Eric Heisserer, de A Chegada (2016), assina o roteiro O post Círculo de Fogo | Série prelúdio será lançada no Prime Video apareceu... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h06 ) twitter

Círculo de Fogo | Série prelúdio será lançada no Prime Video

A Legendary fechou um acordo com a Amazon MGM Studios, e a série prelúdio de Círculo de Fogo, que está em desenvolvimento desde o meio do ano passado, será lançada no Prime Video.

