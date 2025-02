Com Round 6, Netflix divulga lista com conteúdos sul-coreanos de 2025 Popular série chegará ao fim este ano O post Com Round 6, Netflix divulga lista com conteúdos sul-coreanos de 2025 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com Round 6, Netflix divulga lista com conteúdos sul-coreanos de 2025

Mais cedo (6), a Netflix divulgou as novidades do seu catálogo sul-coreanos para 2025, com a 3ª temporada de Round 6 na lista. Confira:

Não perca as novidades incríveis que a Netflix preparou para 2025! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Buffy a Caça-Vampiros | Sarah Michelle Gellar confirma desenvolvimento de nova série

Invencível | 3ª temporada ganha pôster oficial

Golden Kamuy | Série em live-action estreia na Netflix