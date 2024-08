Conflito Épico: Coração de Ferro vs. Doutor Destino no MCU? A atriz expressou seu desejo por uma luta entre Coração de Ferro e Doutor Destino de Robert Downey Jr. no MCU, levantando questões...

O Vício|Do R7 13/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌