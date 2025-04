Courtney Henggeler, de Cobra Kai, decide abandonar a carreira Atriz também teve papéis em outras séries importantes O post Courtney Henggeler, de Cobra Kai, decide abandonar a carreira apareceu... O Vício|Do R7 15/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cobra Kai na Netflix

Após vinte anos e papéis em séries como Cobra Kai, The Big Bang Theory e Fuller House, Courtney Henggeler anunciou com uma publicação no Substack que está abandonando a carreira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

Leia Mais em O Vício - Séries:

USS Callister: Into Infinity quase foi uma série independente

Ayelet Zurer retornará para a 2ª temporada de Demolidor: Renascido

Dexter: Ressurreição adiciona atores de Ozark e Bad Monkey ao elenco