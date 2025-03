Crystal Lake | Linda Cardellini é confirmada em série de Sexta-Feira 13 Atriz interpretará Pamela Voorhees, a mãe de Jason O post Crystal Lake | Linda Cardellini é confirmada em série de Sexta-Feira 13 apareceu... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h26 ) twitter

A atriz Linda Cardellini foi confirmada como protagonista de Crystal Lake, série prelúdio da franquia Sexta-Feira 13 que será exibida no Peacock, de acordo com o Hollywood Reporter. A produção é do Peacock e da A24.

