Demolidor | Marvel adota medidas para impedir vazamentos do set da série

Charlie Cox, intérprete do Demolidor, da Marvel Charlie Cox, intérprete do Demolidor, da Marvel (O Vício - Séries)

Charlie Cox, o talentoso ator que interpreta o icônico personagem Demolidor da Marvel, revelou recentemente que a produção adotou medidas rigorosas para evitar vazamentos do set da série. Essas medidas incluem restrições de acesso e a utilização de tecnologia de ponta para proteger os segredos da trama. Saiba mais sobre as precauções tomadas pela Marvel para manter o suspense e a surpresa em cada episódio consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Séries - O Vício.

