Demolidor | Produtor revela elementos que mais quer adaptar em futuras temporadas

Charlie Cox em Demolidor Renascido

Em entrevista com o One Take News, o chefe de TV, streaming e animação da Marvel Studios, Brad Winderbaum, revelou que planeja adaptar elementos da Mão e da Guilda dos Assassinos nas futuras temporadas de Demolidor: Renascido.

Para saber mais sobre as novidades de Demolidor: Renascido, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

