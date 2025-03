Demolidor: Renascido | Diretores admitem receio com importante perda na série Dupla de diretores revela incertezas quanto a decisão narrativa O post Demolidor: Renascido | Diretores admitem receio com importante... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 08h25 ) twitter

Charlie Cox em Demolidor Renascido

Demolidor: Renascido estreou recentemente no Disney+, e logo de cara, os telespectadores se depararam com uma importante perda na série, uma decisão que ainda deixa os diretores do show receosos.

Para saber mais sobre as preocupações dos diretores e o impacto dessa decisão na trama, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

