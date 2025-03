Demolidor: Renascido estreia com boa aprovação do público no Rotten Tomatoes A segunda temporada já está em produção, e chegará em algum momento do próximo ano. O post Demolidor: Renascido estreia com boa aprovação... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova série do Demolidor, chamada de Demolidor: Renascido, desta vez produzida pela Disney+ e a Marvel Studios, estreou com boa aprovação no Rotten Tomatoes, neste momento, a série tem 82% de aprovação dos críticos e 95% de aprovação do público, mostrando que a mudança acabou sendo bem aceita pelos telespectadores:

Para mais detalhes sobre a série e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Andor ganha novas imagens da segunda temporada

Com novo tema, veja a abertura de Demolidor: Renascido

Demolidor: Renascido chega ao Rotten Tomatoes com a pior aprovação da franquia