Demolidor: Renascido faz menção aos Skrulls em 4º episódio Citação aos alienígenas acontece no episódio lançado na última terça (18) O post Demolidor: Renascido faz menção aos Skrulls em 4º... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 07h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Demolidor Renascido Skrull

Os Skrulls já foram parte de uma trama maior do MCU nos últimos anos, e embora não estejam mais no centro da atual Saga do Multiverso, os alienígenas receberam uma breve menção em Demolidor: Renascido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Jon Bernthal promete Justiceiro “sem limites” em Apresentação Especial

Jon Bernthal abandonou a produção de Demolidor: Renascido antes de reformulação

Demolidor: Renascido ganha pôster focado no Justiceiro