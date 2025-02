Demolidor: Renascido | Matthew Lillard se junta ao elenco da 2ª temporada Papel do ator ainda não foi revelado O post Demolidor: Renascido | Matthew Lillard se junta ao elenco da 2ª temporada apareceu primeiro... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h07 ) twitter

Matthew Lillard roteiro fantástico Five Nights At Freddys 2

De acordo com o Deadline, o ator Matthew Lillard (Five Nights At Freddy's: O Pesadelo Sem Fim, Scooby-Doo) se juntou ao elenco da segunda temporada de Demolidor: Renascido.

