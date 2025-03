Demolidor: Renascido terá aparição de herói do MCU, diz site Primeira temporada está em exibição no Disney+ O post Demolidor: Renascido terá aparição de herói do MCU, diz site apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 22h25 ) twitter

Demolidor Guerras Secretas

De acordo com informações do TV Line, a primeira temporada de Demolidor: Renascido, atualmente em exibição no Disney+, trará tanto uma menção direta quanto aparição de um herói (ou heroína) do Universo Cinematográfico Marvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

