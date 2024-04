Demolidor | Veja vislumbre do novo uniforme do herói na série do Disney+

Charlie Cox em Demolidor Charlie Cox em Demolidor (O Vício - Séries)

O novo uniforme do herói Demolidor foi divulgado e está deixando os fãs ansiosos para a próxima temporada. A imagem mostra Charlie Cox, o ator que interpreta o personagem, vestindo o traje icônico do herói. Saiba mais sobre essa novidade e o que esperar da nova temporada de Demolidor consultando a matéria completa no site do nosso parceiro, Séries - O Vício.

Consulte a matéria completa no Séries - O Vício

