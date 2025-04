Demolidor | Vincent D’Onofrio contribuiu com importante elemento da narrativa do Rei do Crime Último episódio da primeira temporada de Demolidor: Renascido vai ao ar em 15 de abril O post Demolidor | Vincent D’Onofrio contribuiu... O Vício|Do R7 12/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rei do Crime Demolidor Renascido

Sana Amanat, produtora executiva de Demolidor: Renascido, revelou em entrevista recente que Vincent D'Onofrio contribuiu com um importante elemento da narrativa do Rei do Crime na série do Disney+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e descubra mais detalhes sobre essa contribuição!

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Pitt | Criador garante que a maioria do elenco retornará para a 2ª temporada

Como assistir Star Wars em ordem cronológica?

Como assistir Alien em ordem cronológica?