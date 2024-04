Alto contraste

Demolidor e Mercenário Demolidor e Mercenário (O Vício - Séries)

O visual do Mercenário na nova série do Demolidor foi revelado! O personagem, conhecido por ser um dos maiores vilões do herói, promete trazer muita ação e suspense para a trama. Quer saber mais sobre essa novidade? Consulte a matéria completa no site Séries - O Vício.

